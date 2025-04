Bollette di luce e gas, cambia tutto: le novità

Novità in arrivo sul fronte delle bollette di luce e gas.

Dal 1° luglio i gestori saranno tenuti a una maggiore trasparenza, facilitando all’utente il confronto tra le varie offerte. Lo stabilisce l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Cosa cambia per i cittadini.

Dal 1° luglio i venditori hanno nuovi obblighi come riporta today: dovranno dare più informazioni sia nei documenti contrattuali sia sui siti internet.

In particolare, nella parte relativa alle condizioni tecnico-economiche dei contratti “dovranno essere illustrati in un’unica sottosezione tutti i corrispettivi relativi alla vendita per l’energia elettrica e il gas naturale, separandoli dai corrispettivi regolati relativi alla tariffa per l’uso della rete e agli oneri generali di sistema, da riportare anch’essi in apposite sottosezioni”.

Quindi in sostanza dovranno essere chiarite tutte le componenti del prezzo.

Non solo.

Nella pagina web delle offerte sui propri siti internet, i venditori dovranno pubblicare “con adeguata evidenza per ciascuna delle offerte presenti” una serie di informazioni.

Si tratta di:

codice offerta;

condizioni tecnico-economiche;

scheda sintetica.

Le regole – come detto – si applicano dal 1° luglio 2025 a tutte le offerte di energia elettrica e di gas naturale rivolte ai clienti domestici.

Le novità sono contestuali alla “nuova” bolletta, che entra in vigore sempre dal 1° luglio 2025. Sarà proprio diversa come impostazione e grafica.

Ci saranno:

un frontespizio uguale per tutti i gestori con le principali informazioni generali;

uno “scontrino dell’energia” per capire a colpo d’occhio consumi e prezzi;

un box offerta che ricorda le condizioni sottoscritte;

una sezione con elementi informativi essenziali come letture e consumi, ricalcoli, informazioni storiche sui consumi, stato dei pagamenti e rateizzazioni;