“Dalla Regione Basilicata importante possibilità lavorativa per questi giovani diplomati”! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Michele Miglionico, GAL PERCORSI:

“Andando a leggere attentamente la legge di stabilità da poco approvata, si nota che la Regione Basilicata, ha approvato un importante provvedimento che mira ad arginare la carenza di tecnici nei piccoli comuni della regione e contrastare in parte la fuga ‘dei cervelli’.

Con questa nuova norma, è possibile svolgere il tirocinio formativo dopo il conseguimento del diploma, presso gli uffici tecnici dei comuni.

Pare che la priorità sia verso i comuni con meno di 5000 abitanti e con una dotazione organica limitata sia per i blocchi dei concorsi o per la scarsa capacità di bilancio.

Le nostre aree interne e i nostri territori meno popolati, potranno avere un vantaggio in più per i giovani diplomati.

I giovani tecnici avranno una grande opportunità; potranno fare una grande e completa esperienza presso i comuni, dove si potranno approcciare alle varie tematiche tecniche, sia pubbliche che private.

Per i geometri lucani, oggi, c’è un’opportunità in più per fare un’esperienza tecnica completa nel vasto mondo edilizia e nello stesso tempo vi è un’occasione in più per ‘tentare di restare e non partire'”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)