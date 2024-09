Due scuole di Potenza alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare i loro cortometraggi. Complimenti ragazzi

Il 6 Settembre alle ore 15:00 in occasione dell’81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e nell’ambito delle Giornate degli Autori, l’Anac Associazione Nazionale Autori Cinematografici organizza l’evento “Ad Occhi Aperti”.

Giunto alla sua quarta edizione, l’evento vuole essere un momento di incontro e riflessione sulla formazione e l’educazione all’immagine nelle politiche pubbliche ma sarà anche occasione per proiettare pubblicamente i cortometraggi realizzati durante il Palio Cinematografico Studentesco – organizzato da Anac nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola durante l’anno scolastico 2023 – 2024 – che, grazie al partenariato con Noeltan Arts, ha visto la partecipazione di due scuole della città di Potenza in rappresentanza della Basilicata: l’Istituto Comprensivo “L. Milani” e l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “G. Giorgi”.

La Basilicata avrà quindi il suo prestigioso palcoscenico e sarà rappresentata da due opere di cortometraggio: “Ponti” realizzato dagli studenti e dalle studentesse dell’Istituto Comprensivo “L. Milani” con la tecnica dello stop motion e “Ophelia” realizzato dagli studenti e dalle studentesse dell’IPSIA “G. Giorgi” interamente girato all’interno del Polo Bibliotecario Nazionale di Potenza.

È prevista la partecipazione di una delegazione di docenti coinvolti durante la realizzazione dei cortometraggi a testimonianza del prezioso lavoro di educazione all’immagine svolto sotto la guida di Antonello Faretta e Adriana Bruno, coordinatrice di progetto per la Basilicata, per Noeltan Arts.

Dichiara Antonello Faretta, Responsabile Scientifico del Palio Cinematografico Studentesco:

“Il Palio Cinematografico Studentesco, nato dalla proficua sinergia tra Anac e Noeltan Arts impegnata da anni in percorsi di alfabetizzazione ed educazione all’immagine nelle scuole di ogni ordine e grado della Basilicata è stata un’esperienza entusiasmante che conferma ancora una volta l’importanza del cinema e degli audiovisivi quali strumenti utili a promuovere la cultura delle immagini tra le nuove generazioni per formare cittadini consapevoli con un nuovo immaginario, etico, solidale e responsabile.

I cortometraggi realizzati nelle due scuole di Potenza durante lo scorso anno scolastico sono il risultato di un virtuoso percorso formativo di tipo teorico – pratico che si è alimentato nel corso dei mesi di svolgimento dell’entusiasmo e della curiosità proattiva dei partecipanti.

Nella passata edizione de “Ad Occhi Aperti” la Basilicata era rappresentata dal cortometraggio “L’Arcobaleno all’Orizzonte” realizzato dagli studenti e le studentesse dell’IIS “Da Vinci – Nitti” di Potenza, quest’anno saranno ben due le opere proiettate con nostra grande soddisfazione a conferma del lavoro svolto e dell’impegno di tutti i ragazzi ed i professionisti coinvolti”.

L’evento avrà ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Ecco il link al cortometraggio realizzato dall’IC “L. Milani”: www.anac-autori.it/ponti-istituto-comprensivo-l-milani-potenza/

Ponti (Italia, animazione stop motion, 15 minuti circa, colore 4k, stereo).

Il ponte Musmeci di Potenza o “viadotto sul Basento” nacque dall’esigenza di sostenere con la viabilità la crescita del tessuto produttivo del capoluogo lucano.

Progettato dall’ingegnere italiano Sergio Musmeci, venne realizzato tra il 1971 e il 1976.

È considerata una vera e propria opera d’arte urbana poiché la sua particolare struttura in cemento armato tenta di connettersi con la natura, creando delle forme geometriche particolari in grado anche di sfruttare il così chiamato “minimo strutturale”.

Il ponte, quindi, è leggero ma sopratutto funzionale.

Lo stop motion è stato creato dai ragazzi della scuola media I.C. Milani di Potenza con immagini recuperate da riviste, giornali, fotografie parte proprio da queste riflessioni.

La storia racconta di due innamorati che, a seguito di una forte tempesta, vengono divisi.

I due finiscono su due lembi opposti di terra divisi da un mare minaccioso.

Sarà l’aiuto di altri esseri umani che creerà un ‘ponte di persone’ capace di sostenersi e far ricongiungere nuovamente i due amanti.

Questo lavorio umanitario, nonostante le innumerevoli difficoltà, ripristinerà la pace e l’amore.

È questo che può creare un ponte!

Ophelia (Italia, finzione, 15 minuti circa, colore 4k, stereo).

Tre racconti corali indagano il disagio giovanile.

Sono ambientati all’interno del Polo Bibliotecario Nazionale di Potenza, situato al centro del quartiere Ophelia dove, in passato, sorgeva un innovativo centro per la cura mentale concepito da Giuseppe Quaroni e Marcello Piacentini nella prima decade del ‘900.

Ecco le foto delle riprese.