È una dei concorrenti di Pechino Express 2023, la lucana Federica Fabrizio, in arte Federippi! I dettagli

I viaggiatori della nuova edizione di Pechino Express sono pronti ad imbarcarsi per dare il via alle riprese dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su NOW nel 2023.

Il viaggio di “Pechino Express 2023”, caratterizzato da una rotta molto selvaggia e avventurosa in una parte del continente asiatico perfetta per ospitare la gara, ovvero India, Borneo Malese e Cambogia, sarà guidato da Costantino della Gherardesca affiancato da Enzo Miccio.

Come sempre, il premio finale sarà devoluto a sostegno di una delle Ong che operano nei Paesi visitati durante l’edizione.

In gara come dicevamo ci sono nove coppie di vip.

Una delle coppie è formata da Giorgia Soleri e Federica Fabrizio.

In particolare Federica Fabrizio, in arte Federippi, è materana.

Federippi è influencer, attivista femminista online e offline, impegnata più in generale sul tema dei diritti sociali.

Autrice del libro “Femminucce”, che uscirà a gennaio 2023, è appassionata di negozi vintage e libri, nel tempo libro suona (male) l’ukulele e beve cedrata.

Ecco il commento di Giorgia Soleri e Federica Fabrizio per l’inizio di questa avventura:

“Andiamo a Pechino Express.

Siamo pronte a immolarci come meme viventi perché è un duro lavoro ma qualcuno lo deve pur fare” scrivono ironicamente su Instagram le due concorrenti postando una serie di scatti insieme.

E aggiungono:

“Ma visto che farlo nella vita di tutti i giorni ci riesce fin troppo facile, abbiamo deciso di andare a farlo con uno zaino in spalla, scroccando passaggi e posti letto in alcuni dei posti più incredibili al mondo, un un unico motto: ‘fake it till you make it’ perché stiamo decisamente sopravvalutando le nostre capacità.

Non vediamo l’ora”.

