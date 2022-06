Festa della Musica: Maratea, per la prima volta, protagonista! Ecco i dettagli

Ieri mattina a Roma, nella prestigiosa sala Spadolini del Ministero della Cultura, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 28ª Festa della Musica.

Per la prima volta Maratea sarà protagonista in quanto parte del programma nazionale, con il concerto che si terrà domenica 19 giugno.

Presente alla conferenza la sottosegretaria Bergonzoni che ha evidenziato l’importanza della musica per la ripresa culturale, dopo 2 anni di pandemia.

Il Sindaco, Daniele Stoppelli, fa sapere:

“Dopo il Sindaco di Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, dal presidente nazionale UNPLI sono stato invitato ad un intervento ed ho parlato della nostra Maratea che è stata un approdo di civiltà consolidato in secoli di storia, nota nell’antichità la produzione di ‘garum’.

Un approdo attrattivo ed importante come testimoniano le tante ancore ritrovate sui nostri fondali e che costituiscono il più importante giacimento di ancore antiche del Mediterraneo.

Maratea oggi continua a dare un messaggio di ospitalità ed inclusione, sottolineato dalla statua del Cristo Redentore che tra cielo, terra e mare allarga le braccia all’accoglienza.

Il Cristo rappresenta il simbolo identitario della nostra comunità ed anche l’immagine di Maratea nel mondo, una identificazione ulteriormente consolidata con il Gemellaggio con la Statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro.

Una città come Maratea non può non avere una particolare attenzione alla musica, promuovere rassegne che ne amplifichino le suggestive atmosfere e, con tale finalità, con entusiasmo abbiamo deciso di ampliare la rassegna musicale con il concerto del 19 giugno, in collaborazione con UNPLI nazionale e la Pro Loco La Perla e la direzione artistica del maestro Pasquale Menchise.

La musica è un linguaggio universale che utilizza in tutto il mondo, capace di generare un caleidoscopio di emozioni dalle infinite sfaccettature.

Ai giovani è dedicata questa 28ª edizione della Festa della musica, un impegno perché la buona musica sia di stimolo all’aggregazione e la promozione di energie positive per la crescita culturale”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

