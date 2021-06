Foggia-Potenza: “42 gradi. Treno rotto e senza aria condizionata”! Ecco la disavventura di un cittadino

“Foggia, 23 giugno 2021. Ore 17:50, temperatura di 42 gradi. Corsa per Melfi delle 17:52: treno vecchio e senza aria condizionata. Tanto per rispondere al glorioso annuncio sulla disponibilità di treni nuovi fatto il 19 giugno dalla regione”.

Questa è la realtà che ci riporta un nostro lettore, protagonista di una disavventura lungo la tratta Foggia-Potenza.

Aggiunge il cittadino:

“Ma attenzione, non è tutto: il treno è anche rotto.

Corsa saltata, non si parte.

Al momento siamo bloccati in un treno fermo che non partirà mai, in attesa di capire come e quando anche oggi riusciremo a tornare a casa.

Questa è la realtà.

Grazie infinite all’azienda trasporti e alla regione, che a quanto pare proprio non sono in grado di porre dei limiti all’assurdità di tutto ciò”.

