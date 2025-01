Galella è il neo segretario cittadino di Potenza di Fratelli d’Italia. Ecco i dettagli

“Auguri di buon lavoro al neo segretario cittadino di Potenza di Fratelli d’Italia, Alessandro Galella.

Un’elezione arrivata dopo un acceso confronto che ha portato alla luce un partito vivo più che mai e desideroso di tornare quanto prima al governo della città, assieme alle altre forze politiche del centrodestra”.

Così il deputato Aldo Mattia (FdI), che a Potenza ha preso parte al congresso cittadino di Fratelli d’Italia, che ha visto tra gli altri la partecipazione del capogruppo al Senato di FdI, Lucio Malan.

Aggiunge Mattia:

“Nelle prossime settimane continueranno i congressi di FdI in Basilicata a conferma della democrazia e della trasparenza del nostro partito che continua a crescere nei numeri, onde portare valore aggiunto al grande lavoro del nostro presidente Giorgia Meloni.

Il congresso di Potenza è stata anche l’occasione per annunciare l’iniziativa che mi vede coinvolto in giro per l’Italia per presentare il manifesto intitolato ‘Coltiviamo l’Italia’ organizzato dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura del partito.

L’obiettivo dell’evento, che farà tappa anche in Basilicata, è tracciare un percorso condiviso per affrontare le sfide future, a partire dalla revisione della PAC, dove l’Italia mira a giocare un ruolo di primo piano nei negoziati europei”.