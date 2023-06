Girato tra Potenza, Maratea, Moliterno e Latronico un video musicale di un famoso cantante pop indiano! Ecco le foto

E’ uscito oggi ufficialmente il videoclip di Surya Singh, famoso cantante pop indiano della Gringo Entertainment “No No No!” con la partecipazione della giovane attrice indiana Stefy Patel, già presente in moltissime produzioni di successo in India che in poche ore ha già raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Il video musicale è stato girato interamente in Basilicata tra Potenza, Maratea, Moliterno e Latronico con il supporto della Sirio Studios Production di Angelo Viaggiano, CEO e Presidente.

Afferma con orgoglio il Ceo della Sirio Studios:

“È l’ultimo progetto, in ordine di tempo, di tante produzioni che stiamo portando in Basilicata grazie alle tantissime collaborazioni con il mondo cinematografico e musicale indiano, che sempre di più stanno apprezzando i nostri bellissimi posti tanto da generare moltissime richieste anche in termini di ritorno turistico da parte degli indiani.

In termini di ricadute occupazionali e di lavoro si stanno creando tutte le condizioni per far sì che la Basilicata tutta, oltre Matera, diventi luogo ideale per il cinema, sia come set per i suoi bellissimi scorci naturali sia per tutte le maestranze locali che assumiamo di volta in volta in base alle produzioni che entrano qui da noi”.

La produzione di Sirio non si ferma qui.

Nell’immediato futuro entreranno altri importanti progetti cinematografici e musicali che porteranno il Capoluogo di regione e tutta la Basilicata ad affermarsi sempre di più in termini di visibilità, cosi come fatto dal video della pubblicità della Maserati con David Beckham, e i film italiani: “Il Meglio di te”, presentato all’ultimo festival di Cannes, riscuotendo molti consensi di critica, con Maria Grazia Cucinotta diretta da Fabrizio Maria Cortese, e “La Notte più lunga dell’anno” con Ambra Angiolini, Alessandro Haber e la regia di Simone Aleandri che vedremo in prima assoluta sulle reti Rai questo autunno, per finire adesso alla fiction sul ”Il caso Claps” basato sulle tristi circostanze della scomparsa di Elisa Claps di prossima uscita.

