Potenza diventa set cinematografico per questo film: tra gli attori anche Maria Grazia Cucinotta! I dettagli

“La Basilicata è un set cinematografico da scoprire”.

Così scrive il consigliere comunale Pierluigi Smaldone che aggiunge:

“Lo stanno capendo molti produttori, come il mio amico Daniele Urciuolo, che con la sua società di produzione ha deciso di girare a Potenza il suo prossimo film dal titolo “Il meglio di te” – tra gli attori anche Maria Grazia Cucinotta.

Sono stato a trovarli sul set mentre giravano una scena in un negozio.

Questa è un’altra opportunità che dobbiamo essere in grado di valorizzare sia come vetrina per il nostro territorio sia come volano per le nostre aziende.

E poi non vi nascondo che era la mia prima volta nel dietro le quinte di un set… ed è una figata”.

