Il potentino pronto ad accogliere Autorevoli personalità e pregevoli testimonianze del sistema lucano dell’aerospazio! Ecco i dettagli

Il passato, il presente e il futuro: le nuove frontiere dell’aerospazio e le nuove formule dell’innovazione tra competenze locali e mercato globale saranno il tema de “I 10 anni del Cluster Tecnologico Nazionale dell’Aerospazio (CTNA), l’esperienza in Basilicata”.

L’evento, organizzato dal Cluster lucano dell’Aerospazio – CLAS ETS – per celebrare il decennale del CTNA, è in programma il prossimo 6 maggio e si articolerà in due momenti:

la mattina nell’area di ricerca del CNR di Tito, anche sede del CLAS;

nel pomeriggio a Matera, presso il Centro di Geodesia Spaziale dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la Cittadella della Scienza e dello Spazio.

Autorevoli personalità del mondo della ricerca e dell’industria, pregevoli testimonianze delle eccellenze del sistema lucano dell’aerospazio animeranno una giornata interamente dedicata al settore aerospaziale.

Per Antonio Colangelo, Presidente del CLAS, l’evento è un’importante occasione per tutte le aziende e gli Istituti di Ricerca del Sistema Lucano dell’Aerospazio, che vanta competenze riconosciute a livello internazionale sia nel campo dell’Osservazione della Terra e mitigazione dei Rischi Naturali che nel settore aeronautico, oggi segnato da forte orientamento e specializzazione nel segmento dei droni:

“Quest’evento rappresenta una notevole opportunità per la valorizzazione delle nostre peculiarità e competenze.

I prestigiosi enti di ricerca, pubblici e privati, presenti nel nostro territorio come l’Università degli Studi della Basilicata, l’area di ricerca CNR di Potenza, l’ENEA, il Centro di Geodesia Spaziale, il Distretto Tecnologico TeRN nonché l’articolata e diffusa rete di PMI sono i fiori all’occhiello del sistema lucano dell’aerospazio.

Ricordiamo, inoltre, che grandi players internazionali, come Leonardo S.p.A., E-Geos, Telespazio e ASI, hanno scelto proprio la Basilicata per insediare importanti siti operativi.

Il nostro obiettivo è quello di rendere la Basilicata dell’Aerospazio sempre più attrattiva per investitori, aziende e soprattutto per ricercatori e talenti”.

Il CLAS ETS, realtà ormai consolidata nel panorama nazionale ed europeo, prosegue quindi il suo cammino affermando sempre più il suo ruolo di catalizzatore di risorse e anello di congiunzione tra i mondi dell’industria e della ricerca, ponendosi come interlocutore privilegiato con le istituzioni per trasferire le conoscenze più idonee per lo sviluppo del territorio, delle imprese e del settore aerospaziale lucani.

Di seguito alcuni dei protagonisti di un evento i cui riflettori saranno puntati tutti sulla Lucania:

il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi;

Gelsomina Pappalardo, Direttore del CNR/IMAA;

Cristina Leone, Presidente del CTNA;

Massimo Comparini, Ceo di TASI (Thales Alenia Space Italia);

Maurizio Madiai, Coordinatore del Settore Aerospazio AIAD;

Ignazio Marcello Mancini, Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata.

