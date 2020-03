“Invadiamo il paese di canzoni al balcone”: anche Potenza partecipa all’iniziativa

“Invadiamo il paese di canzoni al balcone”.

Con questo motto Stefania Cammarata di Mango, docente di canto di Torino e attivatore di comunità presso la Rete Italiana di Cultura Popolare, ha dato il via ad uno dei momenti di quello che si appresta ad essere un “grande concerto gratuito”.

Poco tempo fa, alle 18:00 in punto, come reso pubblico sul suo profilo social, lei stessa si è fatta riprendere sul balcone di casa mentre cantava per esorcizzare il virus.

Un vero e proprio flashmob che si ripeterà, un po’ per esorcizzare la paura e un po’ per sentirsi meno soli, anche nei prossimi giorni, sino al termine della quarantena, sempre alle ore 18:00.

Anche Potenza ha dato il suo contributo.

Due piccole bambine, all’ora stabilita, hanno sventolato dal loro balcone il tricolore.

Sullo sfondo l’Inno d’Italia.

E voi avete esposto la vostra bandiera?