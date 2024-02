Istituzione del Premio Scotellaro in Basilicata: presentata mozione in Consiglio regionale. I dettagli

“Le celebrazioni per il centenario della nascita del poeta, scrittore e politico tricaricese Rocco Scotellaro devono potersi concludere con una prospettiva; per questo ho presentato in Consiglio regionale una mozione che prevede l’istituzione del Premio Rocco Scotellaro”.

E’ quanto dichiara il Consigliere regionale del PD, Roberto Cifarelli che aggiunge:

“La vita, le opere e l’agire politico del Sindaco/poeta rappresentano, un riferimento imprescindibile per i lucani ed in particolare per “I Contadini del Sud”, essendo stato capace di declinare le loro esigenze di riscatto sociale e culturale diventando in questa maniera un simbolo imprescindibile per la Cultura lucana.

Il pensiero politico e le analisi di Scotellaro, ancora oggi, si dimostrano attuali e meritevoli di maggiore attenzione e diffusione per questo la Regione Basilicata ha, da sempre, considerato Scotellaro uno dei padri nobili della terra lucana, rendendolo patrimonio collettivo.

La Città di Tricarico, aggiunge il dirigente del PD, è divenuta il giusto luogo della memoria, e, nel tempo, le Istituzioni politiche e le associazioni culturali hanno preservato il ricordo e le testimonianze di un uomo e del suo impegno a favore delle classi più disagiate.

Nel corso dell’anno appena concluso (2023), la Regione Basilicata ed il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Rocco Scotellaro nato su proposta presentata dalla Deputazione Lucana di Storia Patria-Istituto per gli Studi storici dall’Antichità all’età contemporanea ed accolta dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano hanno organizzato e realizzato un vasto ed autorevole programma di attività a livello regionale e nazionale con la presenza di autorevoli studiosi del pensiero meridionalista nonché diversi esponenti della società civile e rappresentanti delle Istituzioni a tutti i livelli.

Le iniziative hanno riscontrato un notevole interesse da parte dell’associazionismo culturale e di impegno civile nonché dell’opinione pubblica nel suo complesso, confermando la modernità del pensiero di Scotellaro e la sua sempre attuale capacità di interpretare la voglia di riscatto di un popolo.

Per queste ragioni, ho sentito il dovere di chiedere al Consiglio regionale di Basilicata che venga istituito il Premio regionale Rocco Scotellaro da tenersi a Tricarico, riservato, annualmente, a quanti con gli “occhi” della letteratura, della poesia oppure dell’impegno civile dedicano la propria vita alla promozione, alla valorizzazione e alla crescita della società lucana e, contestualmente, prevedere le risorse economiche necessarie nonché definire i relativi atti prodromici e regolamenti attuativi”.