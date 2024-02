Potenza, 3 milioni per il rifacimento di marciapiedi e l’abbattimento di barriere architettoniche. I dettagli

Un progetto da 3 milioni che prevede il rifacimento di marciapiedi e l’abbattimento di barriere architettoniche è quello annunciato dal sindaco Mario Guarente e dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Michele Napoli, con lavori che cominceranno nella prossima primavera.

Spiegano Sindaco e vicesindaco in una nota congiunta:

“Solo per correttezza nei confronti dei cittadini e della ditta che ha eseguito l’intervento su parte del muro della Villa di Santa Maria, è bene precisare che il tratto non interessato dai lavori appena conclusi, è inserito in un più ampio progetto per il quale si andrà a intervenire proprio sulla parte restante del marciapiede confinante con la Villa di Santa Maria.

Si tratta di un intervento di recupero ambientale e decoro urbano finalizzato al miglioramento dei luoghi e della qualità della vita sul territorio della Città di Potenza.

Un finanziamento PNRR dell’importo complessivo di 3 milioni, lavori appaltati sulla base del PFTE rafforzato.

E’ in corso la redazione del progetto esecutivo, con lavori di rifacimento marciapiedi che interesseranno tra l’altro il percorso Ponte Musmeci, palestra CONI, ex scuola media Torraca”.