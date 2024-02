Scuolabus a Potenza: prorogato il termine per presentare l’ISEE. Ecco fino a quando e dove mandare la nuova certificazione

Prorogato al 15 febbraio 2024 il termine per presentare la nuova certificazione ISEE, per coloro che intendono usufruire, per l’anno 2024, delle previste agevolazioni per la fruizione del servizio di trasporto scolastico, relativamente agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado frequentanti l’anno scolastico 2023-2024.

La decisione è stata assunta in ragione delle difficoltà e del prolungamento dei tempi per la predisposizione, da parte delle strutture incaricate, della certificazione ISEE.

Oltre il termine del 15 febbraio 2024, gli utenti che non avranno presentato la certificazione saranno assegnati alla fascia massima di pagamento per il resto dell’anno scolastico 2023-2024.

La nuova certificazione dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo: trasportoscolastico@comune.potenza.it

Non è disponibile nessun altra modalità di consegna.

Per informazioni o chiarimenti si possono contattare i numeri telefonici:

0971415119 – 705 dalle ore 11:30 alle ore 13:30;

o scrivere all’indirizzo trasportoscolastico@comune.potenza.it .