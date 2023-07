La città di Potenza potrà contare su un importante circuito ciclo-turistico. Ecco i dettagli

Il Presidente della VI Commissione consiliare permanente “Ambiente e mobilità” Mary William accoglie con favore l’iniziativa dell’assessore Galella che ha voluto inserire anche Potenza, Città capoluogo di Regione, nel progetto “Skating”, finalizzato al miglioramento dell’intermodalità dei mezzi di trasporto in Basilicata:

“In un primo momento il progetto prevedeva la sola città di Matera quale destinataria del finanziamento di € 700.000 per due anni.

La rimodulazione voluta dalla Giunta regionale, con l’inserimento della città di Potenza, riveste particolare importanza in quanto interviene anche sul ‘Bike Sharing’, funzionale all’imminente apertura della stazione intermodale della Fal del Gallitello e alla vicina pista ciclabile tra Potenza e il lago Pantano, in via di realizzazione.

Tale azione consente alla città di Potenza di poter contare su un importante circuito ciclo-turistico, attività in grande espansione in Italia.

Un ringraziamento va anche al Presidente Bardi e alla Giunta regionale, impegnati sulle ulteriori azioni da mettere in atto, utili alla rimozione dei restanti ostacoli, affinché il progetto venga attuato”.a

