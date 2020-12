“La nuova variante del Coronavirus è fuori controllo”: l’Italia sospende i voli con la Gran Bretagna! I dettagli

La Gran Bretagna ha informato l’Oms che la nuova variante del coronavirus rintracciata nel sud-est del Paese può circolare più velocemente, precisando che non è ancora chiaro se risulti più letale.

Per questo Londra e il Sud-Est inglese tornano in lockdown.

La nuova mutazione è stata rilevata anche in Olanda, Danimarca e Australia.

Secondo il ministero alla Sanità britannico, la variante virale è “fuori controllo”.

Secondo Maria Van Kerkhove, esperta dell’Organizzazione mondiale della Sanità, più si diffonde il virus e più possibilità ha di mutare.

Secondo gli scienziati, questa nuova variante virale è partita dal Sud-Est dell’Inghilterra o da Londra.

Di Maio:

“Dobbiamo proteggere gli italiani, come governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani.

Per questa ragione, dopo aver avvisato il governo inglese, con il ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna.

La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”.

Anche Olanda, Belgio, Germania e Francia sospendono i voli.a

