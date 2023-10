La presidente della commissione Pari Opportunità della Regione Basilicata a Roma con la ministra Roccella. I dettagli dell’incontro

La Presidente della CRPO Margherita Perretti ha partecipato ieri all’incontro della Conferenza delle Commissioni pari opportunità di Regioni e Province autonome, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la ministra della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, Eugenia Roccella.

Fa sapere Perretti:

“Durante l’incontro è stata evidenziata l’importanza del riconoscimento nazionale del ruolo della Conferenza per coordinare il lavoro del Dipartimento con l’operato delle Commissioni sui rispettivi territori regionali, per potenziare l’efficacia delle politiche di contrasto alla violenza di genere e di formazione culturale in materia di parità di genere a partire dalle scuole“.a

