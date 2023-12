“La Regione Basilicata si occupi di dare continuità e stabilità al servizio e alle professionalità”. I dettagli

“Facciamo appello al governo regionale affinché vengano garantite le esperienze professionali maturate nell’ambito dell’assistenza tecnica ai programmi comunitari della Regione Basilicata.

Nell’immediato si applichi dunque la clausola sociale, ma si lavori per creare le condizioni più opportune per una stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, profili professionali dotati di know how acquisito degli anni e che oggi è imprescindibile per il funzionamento degli uffici preposti alla messa a terra dei programmi comunitari nel territorio regionale.

Inoltre, ci auguriamo che possa essere scongiurato lo spacchettamento del servizio, che andrebbe a disallineare ingiustamente gli attuali livelli occupazionali e retributivi.

La Regione Basilicata, a pochi mesi dalla scadenza elettorale, non dia adito a dubbie interpretazioni alle azioni che vorrà mettere in campo, ma si occupi di dare continuità e stabilità al servizio e alle professionalità”.

Così, in una nota congiunta, il consigliere regionale di Azione, Marcello Pittella, e il segretario regionale di Azione Basilicata, Donato Pessolano.