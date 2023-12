Potenza, si è insediato il nuovo Direttore Generale dell’Università degli studi della Basilicata. Auguri di buon lavoro

Si è insediato a Potenza il nuovo Direttore Generale dell’Università degli studi della Basilicata per il triennio 2023-2026: Marco Porzionato, 53 anni, laureato in Scienze Politiche all’Università di Roma La Sapienza, si è specializzato prima in Diritto ed Economia delle Comunità Europee e poi in Management dell’Università e della Ricerca al Politecnico di Milano.

Porzionato ha ricoperto dal 2017 il ruolo di Dirigente dell’Area Finanza e Programmazione nell’Università degli Studi di Padova.

Ha detto il Rettore, Ignazio Marcello Mancini:

“In questo particolare momento storico, per il Paese e per gli Atenei, l’esperienza e l’apporto del nuovo Direttore Generaleal quale do il benvenuto e auguro buon lavoro, saranno preziosi per proseguire il percorso di rafforzamento dell’Unibas.

Con l’occasione ci tengo a ringraziare il dott. Domenico Filardi per aver svolto le funzioni di Direttore Generale negli ultimi mesi”.

Ha invece spiegato Porzionato:

“L’arrivo nell’Ateneo lucano rappresenta per me un momento importante di crescita personale e professionale.

Intendo mettere a disposizione della comunità accademica l’esperienza accumulata in altre prestigiose strutture, e tutta la mia personale energia.

Ringrazio il Magnifico Rettore per la fiducia accordatami”.