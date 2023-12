Basilicata, bonus acqua: “non sarà per tutti”. I dettagli

“Finalmente il bonus acqua.

Dopo 3 anni la Regione restituisce alle famiglie ciò che aveva iniziato a togliere dal 2021, quando aumentò del 20% circa le tariffe dell’acqua.

All’epoca facemmo notare che quell’incremento era ingiustificato e, infatti, dopo 3 anni ecco che arriva la restituzione.

Bravo Presidente Bardi: tornare sui propri passi non è da tutti, bisogna riconoscerlo”.

E’ quanto sottolinea il segretario regionale del PSI, Livio Valvanuao che evidenzia come “il bonus non sarà per tutti.

Si tratta di una “parziale riduzione” della tariffa dell’acqua e che comunque riguarderà solo 70 mila famiglie lucane su 230 mila, cioè meno di un terzo.

Una famiglia su 3 beneficerà di questa riduzione, la maggioranza, invece, non saranno destinatarie di alcunché.

Quindi niente acqua gratis per tutti.

E’ una redistribuzione di quanto prelevato in più, per 3 anni, a tutte le famiglie lucane, con una restituzione parziale destinata solamente al 30% dei cittadini.

Insomma si tratta di “manutenzione ordinaria”, ciò che doveva essere fatto in ogni caso e che finalmente Bardi, dopo quasi 5 anni di apprendistato ha capito che andava fatto.

Bene ma non benissimo.

Bene per la campagna elettorale ma non benissimo per i lucani”.