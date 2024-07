Lauria: tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo Maggiore. Ecco il programma

Tutto pronto a Lauria per i festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo Maggiore.

Così la Parrocchia san Giacomo e Oratorio Domenico Savio:

Da sempre il 25 luglio diventa occasione per ritrovarsi, vivere momenti lieti e spensierati.

Tutto nel nome del grande Santo Apostolo Giacomo che da secoli protegge la nostra comunità.

Ecco il programma dei festeggiamenti religiosi e civili.

Come ogni anno, il Comitato- in sinergia con il parroco – si adopera per offrire una festa che renda onore al gran Santo “Pellegrino”…

La festa di san Giacomo si autofinanzia grazie alle offerte dei cittadini e commercianti, questo è motivo di vanto, perché ci permette di sentirla “nostra” ma allo stesso tempo ci responsabilizza nella programmazione e nella gestione delle risorse.

È ancora vivo il ricordo della bellissima festa dello scorso anno, speriamo di ripeterci, e perché no, di fare ancora meglio.

Non resta che prepararci a vivere questo grande appuntamento, iniziamo a schiarire la voce così da poter gridare tutti insieme : Evviva San Giacomo!”.

Di seguito la locandina con i dettagli.