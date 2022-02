Mahmood e Blanco sono i vincitori del Festival di Sanremo 2022! Ecco la classifica

Mahmood e Blanco hanno trinfato alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Secondo posto per Elisa, terzo Gianni Morandi.

Il televoto ha pesato per il 34% sul risultato complessivo, la giuria della Sala Stampa, tv, radio e web per il 33% e la Demoscopica 1000 per il 33%.

La classifica finale del Festival di Sanremo 2022:

Mahmood e Blanco – Brividi Elisa – O forse sei tu Gianni Morandi – Apri tutte le porte Irama – Ovunque sarai Sangiovanni – Farfalle Emma – Ogni volta è così La Rappresentante di Lista – Ciao ciao Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare Dargen D’Amico – Dove si balla Michele Bravi – Inverno dei fiori Matteo Romano – Virale Fabrizio Moro – Sei tu Aka 7even – Perfetta così Achille Lauro – Domenica Noemi – Ti amo non lo so dire Ditonellapiaga con Rettore – Chimica Rkomi – Insuperabile Iva Zanicchi – Voglio amarti Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia Highsnob e Hu – Abbi cura di te Yuman – Ora e qui Le Vibrazioni – Tantissimo Giusy Ferreri – Miele Ana Mena – Duecentomila ore Tananai – Sesso occasionale

Sanremo 2022, tutti i premi:

Premio della Critica Mia Martini: Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

Premio della Sala Stampa Radio Tv Web Lucio Dalla: Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Premio al Miglior Testo Sergio Bardotti: Fabrizio Moro – Sei tu

Premio Migliore Arrangiamento Giancarlo Bigazzi: Elisa – O forse sei tu

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)