Maratea: giovanissimi fianco a fianco con i volontari della Protezione Civile per un’esperienza unica! L’iniziativa

Sulle note del ballo del volontario, ieri pomeriggio, nella sede della Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea è avvenuta l’apertura del campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”.

Per sette giorni, fino a domenica 10 settembre, una trentina di ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni, mangeranno e dormiranno insieme, fianco a fianco con i volontari del Gruppo Lucano, con i quali vivranno un’esperienza unica, grazie all’alto patrocinio del Dipartimento della Protezione Civile.

Impareranno, ad esempio, a spegnere un incendio, ad orientarsi con una mappa; incontreranno le componenti del Sistema di Protezione Civile tra cui i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, la Polizia Locale e altre componenti, esercitandosi insieme a loro, simulando situazioni dei giorni nostri.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le attività più ludiche, con laboratori manuali e giochi, mentre mercoledì, vista l’importanza del campo scuola, si è inteso organizzare un dibattito, dove i giovani, impegnati nel campo scuola e non solo, potranno incontrare i funzionari del Dipartimento della Protezione Civile, le Istituzioni politiche, le Forze dell’Ordine e le organizzazioni impegnate nel Soccorso.

All’iniziativa, hanno già dato adesione e saranno presenti il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, numerose Istituzioni, anche politiche e le Forze dell’Ordine.

Sarà, insomma, una formazione “a tutto tondo” su emergenze e sicurezza, che terminerà nella giornata di domenica con l’esercitazione dove diventeranno a loro volta i protagonisti.

Per questi ragazzi oggi è iniziata una bellissima esperienza di vita dove avranno non solo l’opportunità di apprendere delle competenze

tecniche di Protezione civile, ma potranno vivere in gruppo insieme ai volontari, persone che ben rappresentano quei valori etici e morali così importanti per una comunità.a

