Maratea: “Intervenire sul Cristo Redentore, opera simbolo della Basilicata”. La situazione

“Nella audizione, da noi sollecitata, in Terza commissione del Direttore generale del Dipartimento Infrastrutture ing. Antonio Altomonte, e alla presenza del comitato ‘Mo Basta’, è emersa tempo fa, su richiesta esplicita, la certezza che a fine aprile il bypass SS 18 sarebbe stato concluso“.

È quanto dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che continua:

“La nostra preoccupazione, unitamente alla comunità e agli operatori marateoti, è avere certezze rispetto ad una stagione che tra poche settimane entra nel pieno della promozione e delle prenotazioni.

Ieri il comitato ‘Mo Basta’ ha sollevato più di qualche dubbio sull’inizio effettivo dei cantieri ma non è arrivata nessuna risposta.

Chiediamo di risparmiare frasi di prassi e di circostanza e mettere a fuoco la certezza della fine dei cantieri, come annunciato: fine aprile.

In questi giorni abbiamo letto anche del rinnovo delle concessioni balneari al 2027.

Si dà il caso di rilevare che, al netto delle procedure, non dobbiamo dimenticare che le promesse fatte ai ‘balneari’ in campagna elettorale sono state di altra tempistica, in particolare dalla Lega di Salvini.

Una delibera non cancella la memoria di una promessa non mantenuta rispetto alla direttiva Bolkestain.

L’Agenda Maratea è un nostro impegno da mesi; stiamo tenendo sotto osservazione i lavori sul porto e la questioni pontili, oltre alla istituzione dell’area marina protetta e l’ex Pa.Ma.Fi. per i quali chiederemo a breve un aggiornamento.

Così ci si prepara.

Infine, nei prossimi giorni depositeremo una mozione per chiedere al governo regionale di intervenire sul Cristo Redentore, opera simbolo della Basilicata che necessita di urgenti lavori di manutenzione”.