A Picerno un importante incontro su un tema cruciale, non solo per la salute di grandi e piccoli. Ecco quando

Il Comune di Picerno, in collaborazione con la Regione Basilicata e l’Istituto Comprensivo G. Fortunato, organizza un importante incontro dedicato all’educazione alimentare.

L’amministrazione comunale e il sindaco Margherita Scavone invitano:

“L’evento si terrà il 10 Gennaio 2025 alle ore 10:30, presso l’Auditorium della Scuola G. Fortunato di Picerno.

Sarà un’occasione per riflettere insieme sull’importanza di una corretta alimentazione, grazie agli interventi di esperti del settore e delle autorità locali e regionali.

Un tema cruciale, non solo per la salute di grandi e piccoli, ma anche per la tutela dell’ambiente.

Vi aspettiamo numerosi!”.

Ecco la locandina dell’evento.