A Moliterno un ricco programma letterario per grandi e piccini. Ecco gli appuntamenti in programma

La Bibliomediateca Giacomo Racioppi di Moliterno presenta il programma letterario del mese di Gennaio:

Venerdì 17 Gennaio alle ore 16:30.

In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, si terrà la presentazione dell’opuscolo “Lo scrigno della memoria”, realizzato dall’UniTre Moliterno.

L’evento sarà arricchito dall’intervento della professoressa Patrizia Del Puente, docente di Glottologia e Linguistica all’Università degli Studi della Basilicata.

Sabato 25 Gennaio alle ore 17:00.

Ritorna l’appuntamento mensile con il Tè letterario.

Questo incontro sarà dedicato alla condivisione di letture sul tema della Shoah, un momento di riflessione e memoria da vivere insieme.

Venerdì 31 Gennaio alle ore 17:30.

Il mese si concluderà con le Letture a bassa voce per bambine e bambini da 0 a 6 anni e per le loro famiglie.

L’incontro è curato dalle volontarie di Nati per Leggere Basilicata, presidio Val d’Agri, per avvicinare i più piccoli al mondo della lettura in modo dolce e coinvolgente”.

Gli organizzatori invitano:

“Vi aspettiamo per condividere insieme questi momenti di cultura e comunità”.

Ecco la locandina dell’evento.