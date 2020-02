Martin, originario di Tito, è il nuovo acquisto dell’Inter!

Ha origini lucane uno degli ultimi acquisti del calciomercato invernale dell’Inter.

FC Internazionale Milano ha comunicato:

“di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Martin Satriano dal Club Nacional de Football di Montevideo.

L’attaccante uruguaiano, classe 2001, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e si aggregherà alla Primavera nerazzurra”.

Suo padre, originario di Tito, è Gerardo Satriano, “El Bocha”, noto per la sua militanza, tra gli anni ’70 e ’80, in diverse squadre, tra cui il Club Atlético Bella Vista e conosciuto per aver diretto, negli anni ’90, il Bella Unión, nda.