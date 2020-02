La Basilicata è la regione con più obesi d’Italia: i dati

La Basilicata è la regione con più obesi d’Italia.

Questo è quanto emerge dai dati elaborati dallʼUniversità Popolare “Stefano Benemeglio” delle Discipline Analogiche, basati su fonti Iss ed Istat.

Secondo questa statistica universitaria, inoltre, un italiano su dieci è obeso.

Si parla di numeri elevati, pari a circa 6 milioni di persone, con quasi metà degli adulti italiani in sovrappeso (24 milioni di persone).

Ci sarebbe un divario tra Nord e Sud: dal 26% del Trentino-Alto Adige si giunge al 53% della Basilicata.

Alla nostra regione, capofila dell’elenco, seguono la Campania (48%), la Sicilia (47%), il Molise (15%), la Puglia (14%) e l’Abruzzo (13%).

Nel totale, il 40% dei cittadini italiani maggiorenni sarebbe in sovrappeso, specie gli uomini (44%); per le donne (36%) numeri in crescita.