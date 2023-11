Moliterno si illumina per dare un segnale di vicinanza a chi è affetto da questa patologia. L’iniziativa

Il Comune di Moliterno aderisce alla campagna di sensibilizzazione Facciamo Luce sul Tumore al Pancreas indetta da nastroviola.org Associazione “Nastro Viola” – Insieme contro il tumore al pancreas.

Lo fa sapere l’Amministrazione che spiega:

“Il 16 Novembre si celebra la giornata per la lotta al tumore al pancreas e il nostro castello si illumina di viola come tanti monumenti in Italia.

Luoghi emblematici che vogliono portare l’attenzione pubblica sul tumore al pancreas, i sintomi e le difficolta’ legate alla diagnosi precoce

Ogni anno, tantissime persone aderiscono illuminando di viola le proprie case, giardini, terrazzi, attività commerciali per dare un segnale di vicinanza a chi è affetto da questa patologia e chiedere maggiore attenzione per pazienti e caregivers.

Ci uniamo a chi ha sofferto e a chi soffre per questa malattia ricordando il valore della prevenzione, della ricerca, dell’investimento nella sanità pubblica”.