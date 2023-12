Moliterno: tutto pronto per poter ammirare il presepe permanente e itinerante lungo le vie principali del paese! I dettagli

“Tu sei la Gioia”!

È questo il titolo dell’evento che verrà inaugurato Domenica 3 Dicembre alle ore 19:00 a Moliterno, un evento che, fortemente voluto dall’Ordine Francescano Secolare “Santa Croce” in collaborazione con la parrocchia “Santa Maria Assunta” e l’amministrazione comunale, celebrerà l’VIII centenario del presepe realizzato da san Francesco in quel di Greccio.

La proposta dei secolari moliternesi si concretizza attraverso un’installazione presepiale permanente e itinerante lungo le vie principali del paese per mano di alcune associazioni locali che, entusiaste dell’invito, hanno aderito al progetto e realizzato ciascuna una scena in altre Panti locali commerciali ormai in disuso.

Insieme al “Presepe alla Finestra” e all’invito ai commercianti moliternesi di abbellire le vetrine con la forma più tradizionale di festeggiamento del Natale, il presepe, appunto, “Tu sei la Gioia” intende riportare la comunità e quanti si avvicineranno a questo presepe sui generis visitandolo fino al 7 Gennaio, a Colui “per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose” (Gv 1,3); allo stesso tempo, doveva essere (e crediamo sia stata) l’occasione per una maggiore collaborazione tra le associazioni nonché lo spunto e lo stimolo per approfondire tematiche attuali come il disinteresse, la sopraffazione, la falsità e trasformarle in cura, umiltà e Verità (non a caso in maiuscolo perché Uno solo è la Verità).

Appuntamento, dunque, a Domenica nel centro dell’Alta Val d’Agri per cominciare ad assaporare sì la gioia del Natale ma solo attraverso Colui che è la Gioia Vera!



