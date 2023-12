Tito: un momento d’incontro aperto ai cittadini di tutte le età per realizzare un’opera d’arte fatta dalla comunità per la comunità. Il progetto

La realizzazione di un’opera d’arte comunitaria vissuta come momento di aggregazione e socializzazione, utile a riflettere su un tema importante come la disabilità.

È questo l’intento dell’iniziativa che il Comune di Tito, di concerto con il Disability Manager Gerardo Laurenzana, il Forum dei Giovani di Tito e le associazioni “Le Bolle di Sapone” e “Sotto il Castello”, proporrà Domenica 3 Dicembre, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, nei locali della Biblioteca Comunale “L. Ostuni” di Tito.

Un momento d’incontro aperto ai cittadini di tutte le età, senza distinzione alcuna di competenze e passione da mettere in campo, per realizzare un’opera d’arte fatta dalla comunità per la comunità.

E per celebrare al meglio la ricorrenza della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.

Una riflessione profonda su un tema molto delicato e di peculiare rilevanza che vedrà protagoniste più voci, tutte insieme, per promuovere attività concrete di inclusione, sostegno e solidarietà.

Dichiarano Fabio Laurino, assessore del Comune di Tito, e Gerardo Laurenzana, Disability Manager comunale:

“Difendere e salvaguardare, anche attraverso questa giornata, la qualità della vita delle persone con disabilità, rispetto ai principi di uguaglianza e partecipazione alla sfera anche culturale della società, è uno degli obiettivi di questa giornata e della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Per questo, insieme ad alcune realtà associative del nostro territorio, abbiamo voluto promuovere un laboratorio e non il classico momento di confronto sul tema.

Un momento che riesca a coinvolgere e a veicolare messaggi di democrazia e di apertura che una comunità civile deve far propri”.

Ecco la locandina dell’evento.