Motoraduno a Potenza: “Hanno lasciato il parco più pulito di come lo hanno trovato, complimenti!”. Ecco le foto

La Cooperativa Sociale Venere vuole ringraziare pubblicamente i soci dell’associazione “INDIAN BIKERS MC SOUTH ITALY” sezione di Potenza per come hanno organizzato il motoraduno di ieri sera al parco Baden Powell di Potenza che ha visto la partecipazione di tanti appassionati di moto provenienti da tutto il Sud.

Come sottolinea la Cooperativa:

“Hanno gestito l’evento in maniera impeccabile e lasciato il parco più pulito di come lo hanno trovato.

Hanno dimostrato a tutti che si devono superare i pregiudizi e che bisogna apprendere le buone pratiche da chi le pratica in ogni occasione.

Grazie ancora per la bella serata e peccato per la pioggia che in alcuni momenti ha condizionato la manifestazione”.

Ecco le foto.