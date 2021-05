“Nessuno può tarpare le ali a Matera”: ecco la replica di Bennardi al sindaco di Potenza Mario Guarente

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, replica a dei commenti rilasciati dal Sindaco di Potenza, Mario Guarente, sugli accordi presi dalla Città dei Sassi con Bari e Taranto.

Ecco cosa scrive in proposito Bennardi:

“Mi spiace che il sindaco di Potenza ritenga ‘poco costruttivo’ o ‘poco maturo dal punto di vista politico’ le relazioni di Matera con Bari e Taranto.

In realtà questi accordi rappresentano proprio quel tentativo di costruire sinergie oggi fondamentali a favore non solo di Matera, ma io credo di tutta la Basilicata.

Basti pensare all’area portuale di Bari, all’HUB infrastrutturale di Taranto, ai giochi del Mediterraneo del 2026, all’area ZES a cavallo tra le due regioni, ai flussi turistici pugliesi.

Come città e come Regione, abbiamo tutto da guadagnarci.

Occorre aprire i nostri orizzonti, spalancare le finestre e far entrare un po’ d’aria fresca come quella che ho respirato ieri al porto di Taranto.

Grazie per i 5mila tamponi ma basta coi campanili, c’è l’urgenza di ripartire come territori, come lucani, tessendo strategie comuni a livello internazionali e interregionale.

Matera vive un lungo periodo di fervido riscatto ed emancipazione.

La capitale Europea della Cultura può essere quel fulcro turistico a favore di tutta la Basilicata.

Questo ruolo però le va riconosciuto.

La città ha mille potenzialità per crescere ancora molto, non vuole certo farlo a discapito della propria regione o delle altre città lucane, ma nessuno può tarparle le ali.

Non siamo più gabbiani ipotetici”.

