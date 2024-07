Partiranno da Potenza questi due ciclisti, poi percorreranno mille miglia con l’intento di raccogliere fondi sulla ricerca contro il cancro! Complimenti

Mille miglia sull’asse Potenza-dubrovnik-Potenza per sensibilizzare i cittadini a donare fondi utili alla ricerca contro il cancro.

L’idea del ciclista Michele Summa, condivisa da Tommaso Casalnuovo è sostenuta anche dalla Provincia di Matera.

Il Presidente Piero Marrese ha voluto pubblicamente sostenere un’iniziativa “meritoria che ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica contro il cancro.

I fondi donati, infatti, saranno devoluti all’Irccs Crob e come amministratore non posso che fare un plauso a questi due ragazzi che metteranno in pratica una performance con un obiettivo nobile.

La ricerca in generale, e quella per la lotta al cancro in particolare, necessitano di un’attenzione particolare e di una sensibilità spiccata in primis dalle istituzioni, ma anche da parte dei cittadini.

Afferma Marrese:

“Ringrazio, pertanto, Summa e Casalnuovo per questo importante spot, ma anche tutti coloro che doneranno in favore della ricerca.

Pedaliamo tutti nella stessa direzione, quella del traguardo della vita”, ha concluso Marrese.

Va ricordato che per effettuare una donazione è necessario collegarsi alla piattaforma GoFundMe al link https://www.gofundme.com/…/unavventura-di-1000-miglia…

Tutte le spese necessarie per l’iniziativa saranno a carico dei ciclisti, mentre le donazioni andranno totalmente al Crob di Rionero.

Summa e Casalnuovo partiranno Venerdì 5 Luglio alle 14.30 da Potenza con direzione Rionero in Vulture, dove saluteranno la comunità del prestigioso istituto di cura e ricerca lucano, per poi iniziare la loro mille miglia.

(In copertina: immagine d’archivio).