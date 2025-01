Per l’Academy Basket Potenza terza vittoria di seguito! Avanti così ragazzi

Terza vittoria di fila per la prima volta in stagione per l’Academy Basket Potenza, che ha la meglio su Basket Francavilla nel recupero dell’ultima d’andata(71-64) e sale al sesto posto in classifica a quota 14 punti.

I rossoblu conducono lungo tutti e quaranta i minuti, giocando per larghi tratti una pallacanestro anche intensa e convincente, ma devono domare nel finale la coriacea resistenza di un avversario privo dei suoi esterni Angelini e Floreani e costretto a rinunciare definitivamente nel secondo quarto a Lillo Leo.

Queste le dinamiche della partita:

“Nella prima metà di gara la squadra di coach Putignano acquisisce un vantaggio che è spesso nell’orbita della doppia cifra, distribuisce bene le sue soluzioni offensive e contiene anche grazie all’egregio lavoro sotto i tabelloni di Davide Tolino (13 punti e 11 rimbalzi) la temuta strapotenza di Liukko.

Il gap sale in un paio di circostanze anche a +13 (27-14; 31-18) e due triple in fila di Laquintana (5/13 alla fine) rintuzzano la rimonta ospite guidata soprattutto da Urso (36-30), anche se il finale di quarto sorride comunque alla città degli Imperiali, che trova un bel canestro con Manigrasso, innescato da una rimessa a tutto campo effettuata ancora in zona difensiva da un suo compagno.

Il copione sembra destinato a non cambiare anche nel terzo periodo, perché soprattutto Laquintana e Tolino trovano con continuità la via del canestro ed il resto del prezioso lavoro lo completa l’energia difensiva che, a turno, il resto del quintetto lucano riesce a mettere sul parquet: saranno ben ventisette i recuperi alla fine.

Da uno di questi nasce una spettacolare azione coast to coast che Labovic conclude depositando al ferro il canestro del +16 (28’), costringendo inevitabilmente al timeout la panchina ospite.

Potrebbe sembrare il colpo del ko, che è quello che tuttavia l’Academy non riesce ad assestare, tenendo anzi in vita gli avversari soprattutto in chiusura di terzo quarto: la tripla di Urso, con ancora due falli da spendere prima di andare in bonus, chiude un break di 7-0 a favore di Francavilla ed è l’emblema di quanto appena raccontato.

Lo stesso Labovic segna momentaneamente il +11 in apertura di quarto periodo, ma l’attacco potentino si blocca per cinque lunghi minuti, all’interno dei quali, trascinata soprattutto da Urso e Madaro, Francavilla ricuce definitivamente lo strappo, impattando una prima volta a quota 64 e tirando, successivamente, anche per il sorpasso.

Stavolta le parti si invertono, perché la retroguardia potentina non concederà più alcun canestro dal campo negli ultimi sei minuti di partita e dall’altra parte sono sufficienti i canestri di Acuna e Tolino, ben innescati da un Laquintana ancor più decisivo con gli assist (7) ed un paio di palloni recuperati (6 in totale), a mettere al sicuro il risultato.

Il sigillo lo firma capitan Pace, perfettamente innescato in taglio su un passaggio di Labovic da post basso per archiviare un altro fondamentale successo casalingo e prepararsi al meglio alla difficile trasferta di domenica a Fasano”.