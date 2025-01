Potenza: “La prima morte sul lavoro del 2025 in Basilicata monito per tutti noi”. L’iniziativa

Domani mattina, Venerdì 24 Gennaio dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la biblioteca del Polo Bibliotecario di Potenza, si terrà una giornata formativa sulla sicurezza sul lavoro, organizzata dalla UILM Basilicata, che vedrà la partecipazione di oltre cento rappresentanti sindacali provenienti da tutta la regione.

La Uilm spiega:

“L’evento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso che la UILM porta avanti da tempo per sensibilizzare e formare i lavoratori e i rappresentanti sindacali sui temi della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’ing. Andrea Farinazzo, responsabile nazionale della UILM per la sicurezza sul lavoro, sarà tra i relatori principali e guiderà il dibattito, ponendo l’accento sull’importanza di una sinergia tra formazione, regole e ispezioni per ridurre gli incidenti sul lavoro”.

Il responsabile della UILM Basilicata sulla sicurezza Ing Raffaele Claps, ha dichiarato:

“La sicurezza sul lavoro non è uno slogan, ma un obiettivo imprescindibile.

Ogni anno, in Italia, oltre 1.000 persone perdono la vita sul luogo di lavoro.

È inaccettabile vivere in una società dove si esce di casa per lavorare senza la certezza di farvi ritorno.

L’ultima tragedia di Calenzano e la prima morte sul lavoro del 2025 in Basilicata deve essere un monito per tutti noi”.

La giornata formativa si concentrerà sugli strumenti fondamentali previsti dal D.Lgs. 81/08, partendo dall’importanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e delle azioni preventive per garantire ambienti di lavoro più sicuri.

La Uilm Basilicata conclude:

“Questo appuntamento segue il recente percorso di formazione che ha qualificato ben 12 RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) della UILM Basilicata, confermando l’impegno dell’organizzazione sindacale nel promuovere la cultura della sicurezza.

La UILM Basilicata rinnova il suo impegno per un futuro in cui la sicurezza sul lavoro sia una priorità condivisa da tutti gli attori coinvolti, e invita le istituzioni, le imprese e i lavoratori a collaborare attivamente per raggiungere questo obiettivo”.

Ecco la locandina della giornata.