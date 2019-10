Petrolio in Basilicata: al via collaborazione con l’Ufficio nazionale minerario! Oggi a Roma…

La Regione Basilicata avvierà una collaborazione con l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico, per avviare una costante attività informativa sui controlli e per ottenere chiarimenti per tutte le questioni legate alle coltivazioni petrolifere in Basilicata, anche in vista dell’avvio di Tempa Rossa.

Lo annuncia l’assessore all’ambiente Gianni Rosa che, accompagnato dal direttore generale Michele Busciolano, ha incontrato oggi, a Roma, il direttore generale dell’UNMIG, Maria Emilia Masiello.

Dichiara Rosa:

“Ho ritenuto indispensabile rafforzare i contatti con la divisione per la sicurezza ambientale delle attività minerarie ed energetiche dell’Unmig, perché siamo la Regione che più contribuisce al bilancio energetico italiano e siamo maggiormente esposti a rischio ambientale da attività estrattive.

È un ulteriore tassello della Basilicata che il Presidente Bardi si è impegnato a costruire.

Dobbiamo ai cittadini una Basilicata trasparente nei controlli, cosa possibile solo attraverso la leale collaborazione tra Istituzioni”.

Nelle prossime settimane si avvieranno contatti operativi tra gli uffici per definire i dettagli.