Picerno, in strada auto in fiamme! Ecco l’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 16:10 circa, sono intervenuti per l’incendio di un’autovettura sulla ex SS 94 al km 0, nel comune di Picerno.

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato una Fiat 500 in fiamme.

Il conducente, insieme a un passeggero, durante la marcia ha notato del fumo provenire dal vano motore.

Si sono subito fermati e, dopo aver arrestato l’auto, sono immediatamente scesi mettendosi al sicuro.

Il personale intervenuto ha provveduto allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

La strada è stata temporaneamente chiusa per il tempo strettamente necessario alle operazioni richieste dall’intervento.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, per un totale di cinque unità.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri per la gestione della viabilità.