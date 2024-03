Pignola, il Consigliere Vignola lascia il proprio incarico all’interno del Consiglio Comunale: ecco chi prenderà il suo posto

“Nella seduta del consiglio comunale di oggi pomeriggio abbiamo dato il benvenuto a Filomena Rago, che subentra in Consiglio come prima dei non eletti della lista di minoranza Pignola Può in sostituzione del consigliere Vignola“.

Lo ha fatto sapere, nella giornata di ieri, il Comune di Pignola che ha spiegato:

“Siamo fiduciosi che porterà nuove idee ed energia che contribuiranno positivamente alla vita amministrativa.

Allo stesso tempo vogliamo rivolgere un caloroso ringraziamento al Consigliere Domenico Vignola che ha deciso di lasciare il proprio incarico all’interno del Consiglio Comunale, rassegnando le dimissioni per incompatibilità con la Presidenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Potenza.

Durante il suo breve mandato, il consigliere Vignola ha lavorato con passione e determinazione nell’ottica di grande collaborazione con la maggioranza per dare un contributo per il benessere della nostra comunità”.