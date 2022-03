Pignola, vasto incendio in corso! Le foto

I Vigili del fuoco di Potenza, in data odierna alle ore 19.15 circa, sono intervenuti in contrada Sciffra a Pignola (Pz) per incendio vegetazione.

Arrivati sul posto si sono trovati di fronte ad un incendio di vaste dimensioni, in zona impervia e fangosa, che sta interessando in particolare sterpaglie e canneti.

L’opera di spegnimento, ancora in atto, è mirata al contenimento dello stesso ed a limitare la possibile distruzione di diversi ettari di vegetazione.

Fortunatamente non sono presenti abitazioni nelle vicinanze.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe e due fuoristrada per un totale di dieci unità.

Sul posto anche Carabinieri, Polizia Locale ed ufficio Tecnico.

Queste alcune foto.

