Basilicata, Bardi: “fondamentale che Fratelli d’Italia accetti di rientrare in Giunta”. Ecco le sue parole

Sulla crisi della Giunta il Presidente Vito Bardi ha fornito alcune dichiarazioni.

Infatti, all’Ansa ha precisato alcune cose riaprendo la trattativa:

“E’ fondamentale che Fratelli d’Italia accetti di rientrare in Giunta: chiedo che mi venga indicato il nome che il partito riterrà più utile a ricoprire tale incarico.

Apprezzo molto che Fratelli d’Italia sottolinei l’importanza dei risultati raggiunti in questi tre anni per la Basilicata, che solo il centrodestra unito può continuare a garantire.

Ribadisco che il perimetro della nostra coalizione e’ quello rappresentato da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia: non e’ immaginabile una maggioranza senza Fratelli d’Italia.

Tutti, io compreso, dobbiamo riconoscere che nessuna forzatura, passata e presente, e’ stata ed e’ utile ai fini di un clima di cooperazione finalizzato al buon governo”.

“Respinta poi la mozione di sfiducia” (presentata da M5s e Pd e che sarà discussa lunedì prossimo, 28 marzo) e il tentativo di mandare a casa questa importante esperienza di Governo continueremo a discutere per superare definitivamente questo momento di confronto e trovare un assetto complessivo che tuteli e faccia sintesi tra le legittime aspirazioni di tutti, nell’interesse supremo del bene dei lucani.

Prevalga il senso di responsabilità.

Abbiamo il dovere di trovare una sintesi, in una rinnovata e rinforzata coesione, per il rilancio dell’iniziativa politica condivisa di questo governo regionale, nel rispetto degli impegni presi nei confronti della cittadinanza per dare loro risposte concrete, efficaci e veloci”.

