Potenza: Academy attesa dal secondo impegno casalingo consecutivo. In bocca al lupo ragazzi

Nel più classico dei testa-coda l’Academy è attesa dal secondo impegno casalingo consecutivo.

Domenica, infatti, con palla a due per l’occasione anticipata alle 15.30 al fine di consentire in tempo il rientro nell’isola agli avversari, i rossoblù affrontano il Forio Ischia, giovanissima squadra ancorata sul fondo della classifica ancora senza vittorie in questo campionato.

Il lungo Barbieri (top scorer dell’intero campionato con quasi 25 punti per gara) è la chioccia di un gruppo di Under 17 che stanno comunque onorando la partecipazione al torneo di serie C, nel quale la società del presidente Vito Iacono trionfò non più tardi di tre anni fa, centrando la promozione al piano superiore.

111-38 il punteggio con cui l’Academy si impose nella gara d’andata, seconda vittoria esterna stagionale di un cammino che aveva visto il rinvio del match casalingo con Sant’Antimo e la successiva vittoria in volata a Cercola sette giorni dopo.

A patto di non sottovalutare l’impegno, l’occasione pare dunque propizia per affinare ulteriormente meccanismi di gioco al termine della terza settimana di lavoro sotto la guida di coach Miriello e, perché no, dare il giusto spazio ad un gruppo di giovani che si allena sempre con impegno e serietà durante la settimana, rispondendo presente quando chiamato in causa.

Conferma il diciottenne Alessandro Vece:

“Domenica contro Forio sarà una partita importante e da non prendere sottogamba, nonostante il punteggio dell’andata continuando a lavorare come sempre fatto, anche noi più giovani nel dare il nostro contributo sia durante la settimana, che quando chiamati in causa durante le partite: per questo dobbiamo dare sempre il massimo”.

Palla a due alle ore 15.30 con ingresso gratuito, agli ordini dei signori Argenio di Mercogliano e Daniele di Avellino.