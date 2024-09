Potenza: al parco Baden Powell concerto sulla pace nel ricordo della dolce Marisol. I dettagli

La Fondazione Marisol Lavanga ETS in collaborazione con la Scuola di Musica Buccico di Potenza e la parrocchia SS. Pietro e Paolo presentano:

Il progetto “Pace senza confini” che è nato con e per i ragazzi.

Si tratta di canzoni, proposte operative, e riflessioni basate su avvenimenti storici o di cronaca e in linea con i messaggi di Papa Francesco, scaturite nell’ambito di un lavoro coordinato dall’autrice-insegnante Rosanna Nassimbeni che, insieme ai suoi colleghi insegnanti e ai suoi allievi di una scuola secondaria inferiore di Udine, ha voluto affrontare con i più giovani i temi del rispetto, dell’accoglienza, della solidarietà.

Lo stesso tema hanno affrontato le educatrici di catechismo della Parrocchia SS. Pietro e Paolo, coordinate dal don Antonio Palo, che insieme ai loro ragazzi, alcuni genitori e con la collaborazione di Pinuccio Messina e Vittoria Durante, animatori dell’Associazione Luciana Leggeri Buccico, hanno dato vita alla realizzazione di questo concerto.

Il quadro della situazione mondiale, presente e passata, non appare certo roseo: ingiustizie, sofferenze causate da pregiudizi, guerre, distribuzione non equa delle ricchezze, fame…e la pace tra gli uomini sembra un obiettivo ancora molto lontano da raggiungere.

Come fanno sapere gli organizzatori in una nota:

“Proprio per questo, oggi più che mai ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo per rendere questo mondo finalmente “umano” e vivibile per tutti; e questa proposta editoriale e musicale, rappresenta uno strumento efficace e collaudato per favorire nei ragazzi la consapevolezza, la sensibilità, il senso di responsabilità.

Con il brano “Bello Mondo” di Erica Boschiero, vogliamo toccare il tema dell’ambiente per la salvaguardia del Creato che diventa così un inno moderno al Cantico delle Creature di San Francesco.

Un grazie, al Parroco don Antonio Palo che, ha creduto subito in questo progetto, che ha visto collaborare insieme: educatrici, bambini e genitori.

Un grazie alla fondazione MARISOL Lavanga E.T.S. che, ha voluto che questo concerto si tenesse nel parco Baden Powell in ricordo di Marisol.

Un grazie alla Provincia di Potenza ed alla Cooperativa Sociale Venere che hanno reso disponibile questo meraviglioso spazio verde della città.

L’iniziativa chiude anche la manifestazione “LAZY TOWN” Giovani Energie Per Una Nuova Città” organizzata dal Forum dei Giovani della città di Potenza sempre nel parco Baden Powell il 7 e 8 settembre 2024″.

Ecco la locandina con il concerto in programma oggi.