Potenza, al via censimento della popolazione: rischio multe per chi non compila il Questionario! Ecco modalità e scadenze

Da oggi, 7 ottobre 2024, comincia, come ogni anno in questo periodo, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, diretto dall’Istat – Istituto Nazionale di Statistica – e condotto dal Comune di Potenza, che terminerà il 23 dicembre 2024.

Il Censimento si svolge su un campione di famiglie estratte casualmente tra quelle iscritte, alla data dell’1 gennaio 2024, all’Anagrafe comunale della popolazione.

Le famiglie estratte stanno ricevendo una lettera, inviata dall’Istat, con le credenziali per poter compilare il questionario on line in autonomia, attraverso un qualsiasi dispositivo (computer, smartphone, tablet, ecc.).

La compilazione on line sarà possibile fino al 9 dicembre, ma già dal 12 novembre un rilevatore del Comune sarà impegnato in visite a domicilio per assistere ogni famiglia che non avesse ancora compilato interamente il questionario.

Qualora le famiglie avessero difficoltà ad accedere in modalità telematica o volessero solo chiarimenti o informazioni, sono invitate a recarsi in uno dei 2 Centri comunali di rilevazione(di seguito elencati), da oggi, 7 ottobre, fino al 23 dicembre 2024.

Partecipare al Censimento della popolazione e delle abitazioni è un obbligo di legge e il rifiuto, o il comportamento che ostacola di fatto la compilazione del questionario, comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell’Istat.

CENTRI COMUNALI DI RILEVAZIONE:

aperti dal 7 ottobre fino al 23 dicembre 2024

nella sede comunale di Piazza Europa – Municipio sezione S. Maria-primo piano:

(telefoni: 0971-415872/415877)

lunedì: dalle ore 16,00 alle ore 18,00

mercoledì: dalle ore 16,00 alle ore 18,00

venerdì: dalle ore 16,00 alle ore 18,00

nella sede comunale di Piazza Matteotti (Palazzo di Città) – primo piano:

(telefoni: 0971-415079/415011):

lunedì: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 15,30 alle ore 17,30

martedì: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 15,30 alle ore 17,30

mercoledì: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 15,30 alle ore 17,30

giovedì: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 15,30 alle ore 17,30