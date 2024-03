Potenza: atleti con grande esperienza pronti a sfidarsi sul ring. Ecco dove e quando

L’Asd Premium Championship Wrestling è pronta a presentare il secondo spettacolo della sua storia.

Dopo il felice esordio con l’evento “Premium Cup”, tenutosi a Vaglio di Basilicata il 15 ottobre scorso, l’associazione lucana di wrestling, guidata dal presidente Rocco Laurita, farà tappa a Potenza con “Reborn”: questa la denominazione della seconda kermesse.

L’appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario è fissato per sabato 16 marzo, nella sede di Potenza di “Play Planet”, situata in C.da Bucaletto 107B (Zona Riofreddo), con inizio dello show previsto alle 19:00 (apertura dei cancelli alle 18:30).

Grande attesa per tutti gli atleti annunciati per l’evento, tra cui spicca, senza dubbio, la presenza dell’austriaco Michael Kovac, il quale può vantare un’esperienza trentennale in questa disciplina, avendo performato per varie sigle sparse in Europa e nel mondo, tra le quali la statunitense Extreme Championship Wrestling (marchio inglobato dal leader mondiale del mercato, la World Wrestling Entertainment, nel 2003).

Senza contare i suoi successi da trainer; infatti, hanno potuto giovare dei suoi insegnamenti atleti del calibro dell’ex Wwe Chris Raaber e l’attuale Campione Intercontinentale Wwe Gunther.

Tra le altre star di cui è confermata la presenza, sicuramente da rimarcare i nomi di Fabio Ferrari, il quale può vantare un’esperienza ventennale sui ring di ben 21 nazioni sparse su 4 continenti e di Adriano, atleta affermatosi ormai sia nel panorama nazionale che, in particolar modo, nel Regno Unito.

Ad arricchire il parterre di atleti previsto, tanti talenti già di indiscutibile caratura:

Ivan Sanzio (protagonista ormai stabile della scena italiana e britannica),

Sebastian De Witt (affermatosi persino in Giappone),

Flowey Queen (già stabilmente nel giro delle migliori federazioni indipendenti europee),

Rocky Laurita (fondatore del wrestling lucano e presidente della Pcw, già autore di ottime prove contro atleti di fama internazionale quali Johnny Storm, Doug Williams e James Mason),

Nico Narciso (già ottimo protagonista di varie sigle europee e persino negli Stati Uniti),

Matt Vercetti (recentemente rientrato da una training experience negli Usa con la stella Wwe Cody Rhodes),

l’emergente Francis Corporente (già avversario di nomi affermati quali Chuck Mambo e Tk Cooper).

Insomma, sembrano esserci tutti gli ingredienti per una grande serata di sport e spettacolo, adatta al pubblico di tutte le età e alle famiglie.

Di seguito la locandina con i dettagli.