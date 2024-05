Asp Potenza: al via le assunzioni di due medici per rafforzare questo settore critico della sanità locale. I dettagli

Un’importante delibera è stata firmata dal Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo in questo primo fine settimana di Maggio e riguarda l’assunzione, se pur a tempo determinato, di due medici endocrinologi a seguito dell’Avviso Pubblico per titoli e colloquio indetto a metà Febbraio scorso.

I due endocrinologi vanno a rafforzare un settore critico della sanità locale: quello della diabetologia che rappresenta un nervo scoperto per l’intera sanità nazionale.

Alla nota carenza di medici professionisti del settore, si sono aggiunti alcuni disguidi che si sono verificati relativamente all’approvvigionamento di presìdi per i pazienti diabetici a causa di rallentamenti dovuti alla nuova gara d’appalto conclusasi da poco.

Le procedure della nuova gara concluse presso la Suarb, stanno già producendo effetti positivi tanto che i pazienti, ad oggi, non devono più chiedere ai Diabetologi di anticipare le prescrizioni fino a 90 giorni per consentire le forniture nei tempi necessari.

La Asp Basilicata comunica, pertanto, che si sta procedendo con i recuperi smaltendo gli arretrati per rimettersi in linea a breve con le dette erogazioni di presidi per il monitoraggio dei livelli glicemici di cui necessitano i pazienti diabetici.

Motivo per cui la Direzione Generale della Asp Basilicata chiede ai cittadini utenti di avere un minimo di pazienza e di attendere la risoluzione immediata di ogni eventuale disguido.

Il Presidente dell’Alad Fand- Associazione lucana Assistenza Diabetici Antonio Papaleo ha salutato positivamente la delibera firmata dal Dg che “denota un positivo interessamento alle istanze poste nel tempo relativamente alla carenza di personale medico e alle difficoltà di approvvigionamento in particolare dei sensori.

Un intervento che oggi permette di limitare il ricorso alle lunghe liste di attesa e all’emigrazione sanitaria che hanno determinato non solo un ampliamento della spesa sanitaria regionale ma che hanno indotto alcuni pazienti a rinunciare alle cure, creando una pregiudizievole al proprio stato di salute andando incontro a pesanti complicanze.”

Il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo ricorda come nonostante le difficoltà nel reperire i medici aveva annunciato sin dal suo insediamento che l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza “avrebbe perseguito ogni possibile percorso per cercare di individuare nuovi professionisti per sopperire alle obiettive carenze.

Sui nuovi presìdi e sulle difficoltà di approvvigionamento segnalate da tempo si è cercato di sopperire con la nuova gara per cui nelle prossime settimane confidiamo in una ripresa della correntezza di forniture di ultima generazione in modo più fluido e lineare”.

Quanto alle assunzioni dei due nefropatici, il Dg Asp auspica che i due professionisti vincitori dell’Avviso “accettino l’incarico e prendano rapidamente servizio”.