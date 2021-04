Potenza: Borse di studio per gli studenti di queste scuole! Ecco come fare domanda

Con un avviso pubblico l’amministrazione del Comune di Potenza fa sapere:

“Con deliberazione N. 202100246 del 30 Marzo 2021, la Regione Basilicata ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di borse di studio a studenti della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021.

Possono presentare istanza di accesso al beneficio della borsa di studio per l’anno scolastico 2020/2021 gli studenti e le studentesse frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie che risultino regolarmente censiti nel sistema SIDI– Anagrafe Nazionale degli Studenti e che presentino un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore ad € 15.748,78, l’ISEE richiesto è quello ordinario.

A partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito della Regione Basilicata alla sezione Avvisi e Bandi (30 Marzo 2021) e fino alle ore 12:00 del quarantesimo giorno successivo, sarà possibile accedere al sistema on line per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio.

Eventuali proroghe, nel rispetto della normativa vigente in materia di emergenza Covid19, saranno stabilite dall’ufficio competente e pubblicizzate adeguatamente.

La compilazione e l’invio della domanda dovranno essere effettuati da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line, attraverso la procedura informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet: https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp

Le ‘Borse di Studio’ saranno erogate direttamente dal MIUR mediante il sistema dei bonifici domiciliati di Poste italiane S.p.A. e possono essere utilizzate:

per l’acquisto di libri di testo,

di soluzioni per la mobilità e il trasporto,

per l’accesso a beni e servizi di natura culturale”.

