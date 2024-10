Potenza, censimento della popolazione: rischio multe per chi non compila il Questionario! Ecco modalità e scadenze

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, diretto dall’Istat – Istituto Nazionale di Statistica – e condotto dal Comune di Potenza, inizierà quest’anno il prossimo 7 Ottobre e terminerà il 23 Dicembre 2024.

Il Censimento si svolge su un campione di famiglie estratte casualmente tra quelle iscritte, alla data dell’1/1/2024, all’Anagrafe comunale della popolazione.

Le famiglie estratte, che hanno ricevuto o riceveranno una o più lettere nominative da parte dell’Istat, nella quale sono indicate le credenziali per accedere al questionario in modalità telematica, sono invitate a compilare il questionario on line, utilizzando un qualsiasi dispositivo a disposizione (computer, smartphone, tablet, ecc.).

Qualora le famiglie avessero difficoltà ad accedere in modalità telematica o volessero solo chiarimenti o informazioni, sono invitate a recarsi presso uno dei 2 Centri comunali di rilevazione, (di seguito indicati), dal 7 ottobre fino al 23 dicembre 2024.

Le famiglie, che non compileranno il questionario on line o lo faranno solo parzialmente, saranno contattate a domicilio o telefonicamente da un rilevatore, a partire dal 12 novembre 2024, al quale dovranno rispondere per adempiere a quanto richiesto da Istat.

Si rammenta che partecipare al Censimento della popolazione e delle abitazioni è un obbligo di legge e il rifiuto, o il comportamento che ostacola di fatto la compilazione del questionario, comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell’Istat.

CENTRI COMUNALI DI RILEVAZIONE:

aperti dal 7 ottobre fino al 23 dicembre 2024

nella sede comunale di Piazza Europa – Municipio sezione S. Maria-primo piano:

(telefoni: 0971-415872/415877)

lunedì: dalle ore 16 alle ore 18

mercoledì: dalle ore 16 alle ore 18

venerdì: dalle ore 16 alle ore 18

nella sede comunale di Piazza Matteotti (Palazzo di Città) – primo piano:

(telefoni: 0971-415079/415011):

lunedì: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 15,30 alle ore 17:30

martedì: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 15,30 alle ore 17:30

mercoledì: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 15,30 alle ore 17:30

giovedì: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 15,30 alle ore 17:30

venerdì: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 15,30 alle ore 17:30.