Potenza: come sarà il tempo domani e all’Epifania? Ecco le previsioni aggiornate

Tra il 3 e il 4 Gennaio è atteso un progressivo incremento dell’instabilità a causa del transito di una rapida perturbazione che porterà le prime piogge dell’anno tra la seconda parte di venerdì e l’inizio di sabato.

Successivamente, è previsto un nuovo temporaneo rinforzo dell’alta pressione.

Come sarà quindi il tempo nei prossimi giorni su Potenza e in particolare all’Epifania?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 5 Gennaio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C

Lunedì 6 Gennaio, avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.