Potenza, al via il concorso unico regionale per Assistenti Sociali. Queste le prossime fasi

Si è svolto in pomeriggio il concorso unico regionale per la copertura a tempo indeterminato per 4 posti di assistente sociale – area dei professionisti della salute ruolo sociosanitario.

Nelle fasi concorsuali la Asp Basilicata è capofila del C.U.R. che avviene in forma aggregata tra le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Il concorso, che era stato indetto con Ddg 660/23 poi modificato per riapertura termini con la Ddg 970/23, fa parte di una più ampia selezione finalizzata all’assunzione– sempre da parte dei vari enti e aziende del Ssr- di:

12 fisioterapisti,

4 logopedisti,

3 educatori professionali (in questo caso il concorso è tutt’ora in atto e i candidati che hanno superato la selezione scritta devono affrontare prova pratica e colloquio).

Alla prova concorsuale, che ha avuto luogo presso la palestra ‘Caizzo’ del capoluogo messa a disposizione dal Comune di Potenza, hanno partecipato in 267 su 552 domande pervenute.

Anche in questa prova, come già avvenuto lo scorso anno per i tecnici della prevenzione , i candidati hanno avuto a disposizione un tablet per svolgere la fase scritta, portando l’innovazione tecnologica in un concorso pubblico.

A questa prova seguirà un esame pratico ed infine il colloquio e l’intero iter dovrebbe concludersi entro qualche settimana.

I quattro assistenti sociali andranno ad essere inseriti successivamente negli organici del Dipartimento Salute Mentale e dei consultori familiari, suddivisi in tre posizioni per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e una per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Ad ogni modo, iI servizio e le sedi verranno individuate in fase successiva dalla direzione strategica ed in base alle esigenze assunzionali delle due Aziende.

A giudicare i candidati, la Commissione Esaminatrice composta da Pietro Fundone in qualità di Presidente, Nunzia Iacovuzzi e Antonietta Germano in qualità di componenti e dal Segretario verbalizzante Giuseppe Russo.

A supportare la commissione, il personale dell’UOC Gestione Sviluppo Risorse Umane con una delegazione composta da Leonilde Nobile, Emanuela D’Andrea, Anna Lauciello, Maria Carmela Gatta, Gianna Buongermino, Vincenzo Viggiano e Carmen Fasanella.

Operativo anche il personale sanitario: con Carmine Oliva, Carmela Laurita e il personale del 118 Donatello Genzano e Rocco Postiglione.

Il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo, prima dell’avvio della prova concorsuale non solo ha ringraziato gli uffici per aver organizzato al meglio tutta la macchina amministrativa ed organizzativa per consentire lo svolgimento della prova, ma anche auspicato che, “se pur con pochi posti a disposizione, la sanità regionale trovi le giuste risorse professionali per garantire la copertura di quei ruoli che risultano fondamentali in alcuni contesti socioassistenziali”.

Ecco la foto della commissione e del personale a supporto.